Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji uyardı, 3 bölge yağmur ve fırtınaya teslim olacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu olacak. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyrazın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri ile Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 8°C: Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°C: Az bulutlu ve açık
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