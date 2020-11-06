Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı

Meteoroloji'nin açıklamasına göre; bu sene son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı. Ekim ayında en yüksek sıcaklık 39,5 derece ile Aydın'da ölçülürken, en düşük sıcaklığın yaşandığı şehir 4,6 dereceyle Erzurum oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı aylık iklim raporuna göre ekim sıcaklık ortalaması normalde 15,2 derece iken, geçen ay 18,4 derece olarak kaydedildi. Bu veri, 50 yıllık dönemdeki en sıcak ekim ayı olarak kayıtlarda yerini aldı.

1971'DEN BERİ GÖRÜLMEMİŞTİ

Ekim ayında en düşük sıcaklık eksi 4,6 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 39,5 dereceyle Aydın'da tespit edildi. Türkiye'de bu ortalama 1971'den beri görülmemişti.

EN SICAK YILLARDAN BİRİ

Bu yılın genelinde de ortalama sıcaklıklar nisan hariç mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Böylece 2020, en sıcak yıllardan biri olmaya aday haline geldi.

Bu yıl aylara göre sıcaklık ortalaması şöyle:

Ocak: 3,3

Şubat: 4,9

Mart: 9,5

Nisan: 12,1

Mayıs: 17,6

Haziran: 21,7

Temmuz: 25,9

Ağustos: 25,2

Eylül: 23,9

Ekim: 18,4

NİSAN AYI AYNI KALDI

Veriler kıyaslandığında, ocak ayı sıcaklığı uzun yıllar ortalamasının 0,6, şubat 1,5, mart 2,4, mayıs 0,9, haziran 0,4, temmuz 1,4, ağustos 0,7, eylül 3,4, ekim 3,2 derece üzerinde gerçekleşti.

Nisan ayı ise uzun yıllar ortalamalarıyla aynı sıcaklık değerinde kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı