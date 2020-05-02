Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
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Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
02.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:42

Meteoroloji, Bursa ve çevresindeki 4 il için kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bu gece 01.00'dan yarın gece 23.59'a kadar geçerli olmak üzere "turuncu uyarı" yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne'nin olduğu 5 il için turuncu alarm verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) ile zamanla İç Ege'de (Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji, 5 il için turuncu uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Yapılan açıklamada, "Yarın (Pazar) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İKİ İL İÇİN DAHA KUVVETLİ UYARI GELDİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü Antalya ve Burdur'un güney ve doğu ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.Yağışın metrekareye 21-50 kilogram arasında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı aktarılan açıklamada "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor

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