Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
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Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

08.09.2020 22:58 | Son Güncelleme: 08.09.2020 23:06

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevresinde yerel olarak kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yaşanabilecek muhtemel afetlere karşı dikkatli olunması istendi.

VATANDAŞLARA "DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

Meteoroloji tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 9 Eylül Çarşamba günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
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