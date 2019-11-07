Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatının şifrelerini İnegöl'de anlattı

07.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:49

Yarar, harekatın şifreleri ve bilinmeyenlerini bu programda İnegöllülerle paylaştı.

İnegöl Belediyesi, Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve Televizyon Programcısı Türker Akıncı'yı İnegöllülerle buluşturdu. Çarşamba akşamı 20.00'da İnegöl'de kültür sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen söyleşide, Barış pınarı Harekatı konuşuldu. Mete Yarar, vatandaşların harekata ilişkin merak ettiği konularda sorularını yanıtladı.

Kaymakam Şükrü Görücü ve Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, Emin Dündar ile bazı meclis üyelerinin de katıldığı söyleşide, Mete Yarar ve Türker Akıncı operasyon bölgesinden görüntüler ve anlatımlarıyla Barış Pınarı Harekatının ülkemiz açısından önemini gözler önüne serdi. Türkiye'nin bu harekatla neyi amaçladığı ve stratejisini de anlatan Mete Yarar, ayrıca salonu dolduran vatandaşların sorularını da yanıtladı.

Program sonunda Kaymakam Şükrü Görücü ile Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa sahneye davet edildi. Burada bir selamlama konuşması yapan Kaymakam Görücü, "Biz şunu hep söyledik; kanla boyanmayan kumaştan bayrak, şehidi olmayan topraktan vatan olmaz. Şehidin acısını yaşamayan milletten de büyük millet olmaz. Onun için zaten bin yıldır bize bedel ödettiriyorlar. Biz bu bedeli Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Doğuda, Güneydoğuda, Suriye'de, Irak'ta, 15 Temmuz'da ödedik ve ödemeye devam edeceğiz. Herkes şunu bilsin, bizi bölemezler, böldürmeyeceğiz. Bundan sonra da bu destan yazılmaya devam edecek, ay yıldızlı bayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalanacak, minarelerden 5 vakit ezanımız okunacak" dedi.

MEHMETÇİĞE SELAM

Konuşma sonrası Mete Yarar ve Türker Akıncı'ya Kaymakam Görücü ve Başkan Yardımcısı Kocaağa tarafından İnegöl'ü simgeleyen çini takdim edildi. Ayrıca Mete Yarar ve Türker Akıncı, sahnede tüm salon ile birlikte asker selamı vererek fotoğraf çektirip Mehmetçiğe selam göndermeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: Bültenler