Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz kimdir, neden öldü?

Hayatını kaybeden eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın ölümünün ardından Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz kimdir, Yavuz Yılmaz neden öldü? gibi soruların cevapları aranıyor. Peki, Mesut Yılmaz kimdir? Temporal lob epilepsi hastalığı nedir?

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ve Berna Yılmaz'ın büyük oğlu 2017 yılında hayatını kaybetti. Ölüm sebebi nedeniyle merak uyandıran Yavuz Yılmaz hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MESUT YILMAZ'IN OĞLU YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz'ın oğlu olan Yavuz Yılmaz, 1979 doğumludur. 2017 yılında hayatını kaybeden Mesut Yılmaz 38 yaşındaydı. Üniversite hayatını Amerika'da ekonomi öğrenimi görerek tamamladı ve sonra İstanbul'a döndü.

Yavuz Yılmaz'ın inişli çıkışlı iş hayatıyla ilgili bilgiler ise şöyle:

Yavuz Yılmaz ve Hasan Yılmaz kardeşler işletmecilik yaptı. CFS İstanbul Yatırım AŞ'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Yılmaz kardeşlerin şirketi uluslararası alanda petrol, petro-kimya ve doğal taş ticareti yaptı.

Ardından 2009'da gıda sektöründe faaliyet göstermek için kurulan şirket Quick China'nın İstanbul franchisingini alarak sektöre girdi. Daha sonra kendi markaları olan Elio, Elio Sedef ve Mitzi ile yoluna devam etti.

RESTORAN İŞİNDE İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Ancak Yılmaz Kardeşler restoran işinde beklediğini bulamadı. Ataköy Marina Park'taki Elio'yu kapatan, Nişantaşı'ndaki ana şubelerini eski CEO'ları Aydın Samanlı'ya devreden kardeşler diğer markaları Quick China'yı da elden çıkardı. Şu anda CFS İstanbul'un tek restoranı Sedef Adası'nda faaliyet gösteren Elio Sedef. Şirket restoranın yanısıra En-Mar Prodüksiyonla medya alanında televizyon programı, CFS İstanbul uluslararası alanda petrol, petrol ürünleri, petro kimya ve maden ürünlerinin ticaretini de yapıyor.

3.HAVALİMANI İŞİNE DE GİRDİLER

3 Restoran işinde beklediğini bulamayan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğulları Hasan ve Yavuz Yılmaz, 3. havalimanının hafriyat işine de girdi. Yılmaz kardeşlerin şirketi CFS ve diğer 10'a yakın hafriyatçı şirketin yaptığı işin büyüklüğü ise 1 milyar Euro'nun üzerinde.

Öte yandan Yavuz Yılmaz'a 2015 yılında CHP yönetimi, Rize Milletvekilliği teklifi de sundu.

Ayrıca Yavuz Yılmaz nişanlandığı sunucu Neşe Sapmaz ile 3 yıl birlikteliğin arkasından ayrıldı.

YAVUZ YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz (38), 2017 yılında Beykoz'daki evinde şakağından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Yavuz Yılmaz'ın yanında, babasına ait ruhsatlı Smith Wesson marka tabanca vardı. Polis, bitişik atışla (hedefe dayayarak) öldüğü belirlenen Yavuz Yılmaz'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. Yavuz Yılmaz'ın ölümünün ardından, İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise bir süredir mücadele ettiği 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığına dikkat çekilerek, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" denildi.

TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALIĞI NEDİR?

Panik nöbeti yapan hastalıklar arasında sayılan Temporal Lob Epilepsi hastalığı ya da kısaca TLE, yetişkin bireyde sıklıkla görülen dirençli durumdaki epilepsi sendromunun adıdır. Bu sendromun bireylerde tanımlanması sonrasında rezektif cerrahi başarısı ameliyat sonrasında yeni bellek anormalliklerinin ortaya çıkmaması ve nöbetlerin kontrol altına alınması ile ile ölçülür. Sendrom günümüz tıp dünyasında iyi tanımlanmış bir durumdur ve materyal özgünlüğü Milner ve ark.nın araştırmaları ile ortaya konmuştur.