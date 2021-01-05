Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Özil hangi takımda oynuyor? Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geçiyor?

Dünyaca ünlü Türk asıllı Futbolcu Mesut Özil, uzun zamandır Fenerbahçe transferiyle ilgili söylentiler içinde yer alıyor. Taraftarlar ve futbol severler Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Özil hangi takımda oynuyor? Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geçiyor? sorularını merak ediyor. İşte tüm cevaplar!

Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil, tekrar transfer haberleriyle gündeme geldi! Futbol severler Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor diye merak ediyor. Mesut Özil hakkında internette araştırmalar sürüyor. Peki, Mesut Özil kimdir, kaç yaşında, nereli? Mesut Özil hangi takımda oynuyor? Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geçiyor? İşte tüm cevapları...

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Almanya'nınGelsenkirchen şehrinde dünyaya gelmiştir. Türk asıllı Alman futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giymektedir. 9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmıştır.

Mesut Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon paunt karşılığında bu takıma transfer oldu.

Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

Millî Takım serüveni'ni Almanya ile başlayan Mesut, Almanya'nın genç takımılarında toplam 27 maç oyanmış ve 9 gol kaydetmiştir.

En büyük başarısı ise İsveç'te yapılan Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'ye karşı oynanan final maçını bir gol, iki asist ile 4-0 kazanmakla olmuştur. Mesut maçın adamı seçilmiştir.Millî takımda 43 maçta 14 gol 19 asist kaydetmiştir.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç Millî Takımı'na karşı oynamıştır. 2010 Güney Afrika Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve millî takımda ilk golünü Gana Millî Takımı'na atmıştır. Turnuva boyunca hep ilk onbirde sahaya çıkan Mesut, Almanya ile dünya üçüncüsü oldu.

Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.

Mesut Özil, eğitimini Abitur'a kadar sürdürmüştür. Özil Almanya ile kazanılan Dünya Kupası sonrasında kazandığı şampiyonluk primini Brezilyadaki 23 hasta çocuğun ameliyat masraflarının karşılanması için bağışlamıştır.

Bu davranışından ötürü Laureus Medya Onur Ödülü'ne layık görülmüştür. Mutlu adında bir ağabeyi Neşe ve Duygu adında iki kız kardeşi bulunmaktadır.

Mesut Özil, Amine Gülşe ile evlidir ve 1 çocukları vardır.