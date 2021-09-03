Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisine devam edecek mi? Eşi Şafak Özbir cevap verdi
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Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisine devam edecek mi? Eşi Şafak Özbir cevap verdi

Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisine devam edecek mi? Eşi Şafak Özbir cevap verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta, taburcu olup, evinde dinlenmeye çekildi. Ölümden dönen oyuncu, 'Teşkilat' dizisine devam edecek mi? İşte yanıtı...

Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta'dan haber var. Taburcu olup, iyiyim mesajı veren oyuncu, evinde dinlenmeye devam ediyor. Akusta'nın eşi Şafak Özbir, oyuncu hakkında bilgi verdi.

Bir takipçisinin, "Mesut Bey nasıl oldu. Dizeye devam edebilecek mi?" sorusuna Özbir, "En çok gelen soruya bir kerede cevap vereyim; Mesut çok şükür iyi... Çok büyük bir şey atlattık. Ameliyata girerken yüzde 50 hayatı risk, yüzde 50 felç riski taşıyordu. Ameliyat sonrası yoğun bakım süreci, enfeksiyon, solunum, tansiyon, tekrar kanama riski derken tüm engelleri aştık. Evimizdeyiz ve Mesut çok kısa bir dinlenme sürecinden sonra çalışmaya başlayabilecek ne mutlu ki..." yanıtını verdi. Akusta, TRT 1'de ekrana gelen 'Teşkilat' dizisinde rol alıyordu.

Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisine devam edecek mi? Eşi Şafak Özbir cevap verdi
Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisine devam edecek mi? Eşi Şafak Özbir cevap verdi

Kaynak: Snob Magazin

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