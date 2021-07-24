Mesudiye Otogarı, Esenler'i aratmadı
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Mesudiye Otogarı, Esenler'i aratmadı

Mesudiye Otogarı, Esenler'i aratmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Mesudiye ilçe Otogarı, Kurban Bayramı sebebiyle gurbetten gelen ve giden Mesudiyelileri taşıyan otobüslerle dolup taştı.

Ordu'nun Mesudiye ilçe Otogarı, Kurban Bayramı sebebiyle gurbetten gelen ve giden Mesudiyelileri taşıyan otobüslerle dolup taştı.

Mesudiye Otogarı otobüs kalabalığyla İstanbul Esenler Otogarı'nı aratmadı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, gurbetçi Mesudiyelilerin ata ocaklarına yaptıkları çıkarma karşısında "Gurbetçi hemşerilerimizin vatanlarını unutmamalarından gurur duyuyor, onları burada görerek mutlu oluyoruz. Biz de belediye olarak tüm personelimizle mesai kavramı olmaksızın onların rahat etmeleri için tüm çabamızı gösteriyoruz" dedi.

Başkan Gül, "Bu Mesudiyelilik sevgisidir. Burada her yaştan insan var. Özellikler çocuklar, gençler var. Onlar buraları tanıyarak, gelecek yıllarda birer anne- baba olarak bu geleneği devam ettirecekler" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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