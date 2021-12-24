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Mesudiye'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Mesudiye'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde zorlu kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bırakıldı.

GİRESUN (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde zorlu kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bırakıldı.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Arpaalan-Tekke Deresi ormanlarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yem bıraktı.

Ekipler, kuşların yanı sıra bir kısmı donan Ulugöl'deki balıkları da yemledi.

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AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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