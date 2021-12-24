Mesudiye'de hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde zorlu kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bırakıldı.
GİRESUN (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde zorlu kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bırakıldı.
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Arpaalan-Tekke Deresi ormanlarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanlarına yem bıraktı.
Ekipler, kuşların yanı sıra bir kısmı donan Ulugöl'deki balıkları da yemledi.