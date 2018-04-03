Mestanlılı Öğrenciler Çanakkale'de

Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği organizasyonuyla iki günlük Çanakkale gezisine katılan Mestanlılı öğrenci ve öğretmen kafilesi şehitlikleri gezdi.

Bursa Merkezli Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği, Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinden davet ettiği Türk öğrencileri Çanakkale'de konuk etti. Genç nesillere tarihimizi anlatmayı hedeflediklerini belirten Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk, Çanakkale Savaşı'na Bulgaristan'da yaşayan Türklerin de gönüllü katıldığını hatırlatarak, gençlerin, atalarının vatan müdafaasında gösterdikleri yiğitliğin bugün de minnet ve şükranla hatırlanması gerektiğini söyledi.

Öztürk, "Mestanlı'dan bir otobüs öğrenci ve öğretmenlerimiz ile Çanakkale şehitliklerini gezerek Çanakkale ruhunu hissettik. Ne mutlu ki öğrencilerimiz de büyük bir istek ve duygu ile buna katılıyorlar. İki günlük bu gezimiz herkes için çok anlamlı oldu. Seneye yine Allah ın izni ile buradayız" dedi. - BURSA