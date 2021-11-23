Meslektaşlarından şehit Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve beraberindeki öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde, 4 yıl önce Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gümüş ve öğretmenler, Safranbolu ilçesinde yaşayan şehit Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın'ın Emek Mahallesi'ndeki evine gitti.

Anneyle bir süre sohbet ederek çiçek veren Gümüş, kutsal vazifeyi yerine getirirken vatan uğruna canlarını verip şehit olan öğretmenlerin olduğunu belirterek, "Hem öğretmenlik hem şehitlik. Bir insan için bundan daha değerli ve üstün bir makam olmasa gerek. Aybüke öğretmenimiz de bu makama erişmiş bir öğretmenimiz. Şehitlerimiz, en kıymetli varlığımız, şehit ailelerimiz de şehitlerimizin bize emanetidir. Şehit ailelerinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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