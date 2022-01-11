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Meslektaşları itfaiye erleri için dua etti

Meslektaşları itfaiye erleri için dua etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas'ta meslektaşları, Bursa'da hayatını kaybeden itfaiyeciler için siren çalıp dualar etti.

BURSA (İHA) - Sivas'ta meslektaşları, Bursa'da hayatını kaybeden itfaiyeciler için siren çalıp dualar etti.

Sivas'ta, Bursa'da göreve gittikleri sırada itfaiye aracının devrilmesiyle meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 4 itfaiyeci saygıyla anıldı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde toplanan itfaiyeciler, saygı duruşunda bulunarak siren çaldılar. Elim bir kaza sonucu ebediyete irtihal eden meslektaşları için Kur'an-ı Kerim okuyan itfaiyeciler dua ederek rahmet dilediler. - SİVAS

Meslektaşları itfaiye erleri için dua etti

Meslektaşları itfaiye erleri için dua etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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