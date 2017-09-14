Tekirdağ Valiliği tarafından Çerkezköy ilçesinde, Mesleki Eğitimde Sektör ve Eğitim İşbirliğini Geliştirme Toplantısı düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mesleki eğitimin Türkiye açısından önemli olduğunu söyledi.



İş adamları ve eğitimcilerin el ele vermesi gerektiğini belirten Demirci, "Mesleki eğitim dediğimizde akla gelen ülkelerden birisi Almanya. Alman tecrübesini dikkate aldığımızda işbirliğinin ötesinde bir açılıma ihtiyaç duyduğumuzu görüyoruz. İş dünyası sorumluluğu ve yetkiyi kendi eline almalıdır." dedi.



Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan de Çerkezköy'ün önemli sanayi ve üretim yeri olduğunu ifade etti. Eğitim ve iş dünyasının bir arada olmasından mutluluk duyduğunu aktaran Ceylan, toplantının hayırlı olmasını diledi.



Toplantıya, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan katıldı.