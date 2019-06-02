Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim'den ortak proje

Samsun'da Mesleki Eğitim Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nin usta öğretici ve öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik bayram öncesi "bakım" etkinliği düzenledi.

Samsun Mesleki Eğitim Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri, bayram öncesi öğrencilerin ardından huzurevinde kalan yaşlıları da sevindirdi. Her 2 merkezin usta öğreticileri ve öğrencileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılara yönelik bakım etkinliği düzenledi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Samsun Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya'nın da katıldığı etkinlikte usta öğreticiler Malik Güleçyüz ve Bülent Battal önderliğindeki öğrenciler, Huzurevi'nde kalan yaşlıların bayram tıraşlarını yaptı. Öğrenciler tarafından saçları kesilen, sakal tıraşları yapılan yaşlılar adına teşekkür konuşması yapan Huzurevi Müdürü Bayram Yücel, "Her 2 kurumumuz gerçekleştirdikleri bu tür faaliyetlerle sosyal ve toplumsal alanlarda önemlerini bir kez daha ortaya koydular" dedi.

Etkinliğe katılan ilkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de, "Bugün burada yaşlılarımızla birlikte olmak hepimiz için mutluluk verici. Büyüklerimizin ellerinden öpüyor, Ramazan bayramlarını kutluyorum. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim öğrencilerimizin ve usta öğreticilerimizin bayram öncesi gösterdikleri bu duyarlılık örnek olacak nitelikte. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA