Meslek Lisesinde Gelin Alma Töreni

Eskişehir Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 4 yıl önce evlenen ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle düğünleri yapılamayan, Faruk Efe (2) adlı bir çocukları olan servis minibüsü şoförü Hasan Ertogan (31) ile eşi Sefiye Ertogan'ın (23) düğün hayallerini gerçekleştirdi.

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesi' kapsamında Hasan-Safiye Ertogan çiftinin düğünlerini yaptı. Gelinlik ve damatlık giyen Ertogan çifti için ilk olarak Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gelin alma töreni düzenlendi. Buradaki törende gelin ve damat dua edilerek okuldan düğün salonuna uğurlandı. Oluşturulan konvoyla Atılgan Düğün Salonu'na gelen Ertogan çifti burada beyaz güvercinleri havaya uçurdu. Daha sonra alkışlar eşliğinde salona giren çift burada dans etti.

Hasan Ertogan, 4 yıl önce eşi Safiye Ertogan'ı kaçırıp nikah kıydırdığını ancak düğün yapamadığını söyledi. Safiye Ertogan da çok mutlu olduğunu ifade ederek, gelinlik giymek hayalim vardı. Çok heyecanlıyım. Hayallerimin ve dileklerimin gerçekleştiğine inanamıyorum dedi.

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ebru Dedeoğlu da sponsorların desteğiyle düğün salonunu kiraladıklarını, damatlık ve gelinlik alındığını, gelin ve yakınlarının saçlarının ise öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi.

Düğüne katılan Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de mesleki eğitim toplumun lokomotifidir. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz bir çiftin hayalini gerçekleştirdi dedi.