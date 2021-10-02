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Meslek lisesi öğrencileri Kırklareli'nin tescilli hardaliyesini üretecek

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Meslek lisesi öğrencileri Kırklareli'nin tescilli hardaliyesini üretecek

Kırklareli'nde meslek lisesi öğrencileri, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi"nin üretimine katkı sağlayacak.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meslek lisesi öğrencileri, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen "Kırklareli Üzüm Hardaliyesi"nin üretimine katkı sağlayacak.

Kırklareli Üniversitesinde düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ile İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan tarafından imzalanan protokol kapsamında meslek lisesi öğrencileri, üniversitenin laboratuvarlarını kullanarak hardaliye üretimi gerçekleştirecek.

Kalkan, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı ile kentte meslek lisesi öğrencilerinin hardaliye üretimi yapacaklarını söyledi.

Bu çalışma ile hardaliye üretiminin artacağını ifade eden Kalkan, bu amaçla Kırklareli Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını kaydetti.

Atatürk'ün 20 Aralık 1930'da Kırklareli ziyaretinde ikram edilen ve "Bunu milli içecek haline getirin." dediği hardaliyeye her geçen gün talep artığını anlatan Kalkan şöyle konuştu:

"Artık hardaliyemiz dünyanın pek çok ülkesinde bilinmekte. Biz de bu üretime katkı verebilmek için öğrencilerimizle birlikte kollarımızı sıvadık. Hardaliye üretimimizi arttırmak ve geliştirmek amacıyla, eğitsel ve bilimsel iş birliğinde bulunmak üzere Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencilerimiz mesleki uygulama eğitimleri kapsamında üretime başlayacak."

Rektör Şengörür de kentin yerel içeceği olan hardaliyenin üretiminin artırılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Meslek lisesi öğrencileri Kırklareli'nin tescilli hardaliyesini üretecek

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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