MESLEK LİSELİLER, MEZUN OLMADAN MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ARANAN ELEMANI OLUYOR

ANKARA (Habermetre) - Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen mesleki eğitimin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, 300'e yakın imalatçının faaliyet gösterdiği Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, 1 milyon liralık yatırımla mobilya teknolojilerini dijitalleştiren yeni makineler alındı. Sektörle iş birliği protokollerinin imzalanmasının ardından bu okulun öğrencileri, bir yandan mobilya teknolojileri üzerine işbaşı eğitimleri alıyor, bir yandan da döner sermaye gelirlerinden aylık ortalama 1500 lira kazanç elde ediyor. Lise öğrencileri, mobilya sektörü kuruluşlarıyla yapılan protokoller kapsamında Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da istihdam imkanına kavuşuyor. Öğrencilerin tam donanımla yetiştirilmesi ve okuldaki fiziki şartların iyileştirilmesi için çalışmalar yürüten okul yöneticileri, bu sayede Akyurt'taki gençlerin gelecek kaygılarının çoğunu ortadan kaldıracaklarını belirtiyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle lise için 1 milyon liralık yatırım yapılarak son teknoloji ürünler alındı. Yeni makinelerin kurulumunun ardından mobilya sanayi kuruluşları ile protokoller imzalandı. Böylece gençler burada hem işbaşı eğitimleri almaya hem de döner sermaye ile ayda 1500 lira cep harçlığı kazanmaya başladı. Bazı işletmelerde stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir kısmı, aralarında ABD'nin de bulunduğu farklı ülkelerde istihdam imkanına kavuştu. Lisede kurulan atölyede koltuk, sandalye ve berjer gibi farklı mobilyaların ahşap çerçeveleri olan telarolarının seri üretimi ve ders aletleri yapılıyor. Makinelerinin kalitesi, ithalatçı ve ihracatçı büyük işletmelerinki ile aynı seviyede olan lisede CNC router, ebatlama, kenar bantlama makineleri, tamamen bilgisayar kontrollü çalışan cihazlardan oluşuyor. Aynı zamanda öğrenciler çizim konusunda da gerekli bilgisayar programlarını çok iyi kullanabiliyorlar. Bunları çizimden sonra makinelerde deneme imkanı buluyorlar. Böylece öğrenciler operatörlük eğitimi de almış oluyor. "Teklifler alıyoruz" Lisenin öğrencilerinden Serkan Sade, 11. sınıfta mobilya teknolojileri bölümünde eğitim aldığını, aylık 1500 lira kazandığını ifade etti. Özel sektörden çeşitli işler alarak mobilyanın ahşap çerçevelerini çıkardıklarını ifade eden Sade, "Okulumuzda CNC, kenar bantlama makinesi gibi yeni makineler ile mobilya teknolojilerini işbaşında öğrendik. Bu öğrendiklerimizin stajlarımda çok faydası olacağını düşünüyorum. 12. sınıftaki stajımı yapıp mezuniyetimden sonra da montaj elemanı olarak çalışmayı düşünüyorum. Çeşitli fabrikalardan bu yönde teklifler de alıyoruz. " diye konuştu. Okulun öğrencilerinden Muhammed Raşit Altun da 3 gün okulda, 2 gün yeni makinelerin kurulduğu atölyede iş başı eğitimleri aldıklarını belirtti. Altun, "Okulumuzda İngilizce eğitimi için de destek verilecek. Okulumuzda hem öğreniyoruz hem de çalışabilecek yeterlilikleri ediniyoruz. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet