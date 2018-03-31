Meslek Liseli Kızlardan Yaşlılara Vefa

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hasta ve Yaşlı Bakımı Hizmetleri öğrencileri, Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında yaptıkları programla, Haluk Alıcık Huzurevi sakinlerini okullarında ağırladı. Yaşlılara unutamayacakları bir gün geçirten kız öğrenciler yaşlılar için hazırladıkları program ve ikramlarla yaşlıların gönüllerinde taht kurdu.

Yaşlıları araçlarından inmelerinden itibaren konukseverliklerini gösteren kız öğrenciler, önemli konuklarını tek tek programın yapılacağı salona taşıdılar. Öğrenciler ilk önce gelin-kaynana diyaloğunu canlandırdıkları tiyatro oyunu ile konuklarını ve arkadaşlarını gülmekten kırdı geçirdi. Ardından sahne alan okulun müzik grubu duygusal şarkıları ile önce duygulandırdı, ardından da seslendirdikleri hareketli şarkılarla yaşlılarla birlikte doyasıya oynadılar. Her biri mutluluktan adeta uçan huzurevi sakinleri ise emeği geçen herkse teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan Şefi Feray Aydın'ın sunumuyla, huzurevi sakinleri için özel olarak hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Alaeddin Özdemir'in karşılama konuşmasının ardından okulun 'HYB SHOW' ekibi gelin-kaynana arasında yaşanan sorunları anlatan tiyatro oyunu sergiledi. Ardından Hasta ve Yaşlı Hizmetleri öğrencisi Derya Bilgin, 'Bir Şarkıdır Yaşlanmak' adlı bir konuşmasını yaptı. 'Sessiz Gemi' ekibi ise işaret dili ile şarkı söyledi. Okul Müdürü Alaeddin Özdemir tarafından Türkiye şampiyonu olan Haluk Alıcık Huzurevi Bocce takımındaki yaşlılara çeşitli hediyeler verdi. Son olarak okulun koro ekibinin söylediği hareketli şarkılarla öğrenci ve huzurevi sakinlerini coşturarak hep birlikte oynayıp unutulmaz bir gün yaşadılar.

"Yaşlılarımız bizim için bir değerdir"

Yaşlıların sadece bu hafta değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurgulayan Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alaeddin Özdemir, "Okulumuzun Hasta ve Yaşlı Bakımı Hizmetleri Bölümü öğrencilerimiz, alan şefi öğretmenleri Feray Aydın ve diğer öğretmenlerin de emekleriyle böyle güzel bir program hazırlayarak yaşlılarımıza unutulmaz bir gün geçirtmeye çalıştık. Yaşlılarımızı sadece yaşlılar gününde hatırlayan değil diğer günlerde de onlarla beraber olanlardan olmalıyız" dedi.

Program sonunda mutluluklarını dile getiren huzurevi sakinleri ise hem öğrencilere hem de okul idaresine teşekkür ettiler. - AYDIN