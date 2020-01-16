MESKİ, vatandaşlara jeneratörlerle su sağladı

16.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:50

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve fırtınadan elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle su pompalarının çalışmaması ve yüksek kesimlerdeki mahallelerin susuz kalma tehlikesi üzerine jeneratörleri devreye alarak, vatandaşları mağdur etmedi.



Yurt genelindeki olumsuz hava şartları, Mersin'de sıcaklığın sıfır derecenin altına düştüğü bölgelerde etkisini gösterdi. MESKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların susuz kalmamaları için kesintisiz hizmet anlayışıyla seferber oldu. Toros dağlarında yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik dağıtım firmasına ait trafoların işlevsiz kalması ve elektrik direklerinin devrilmesi üzerine harekete geçen MESKİ ekipleri, vatandaşların su kesintisi yaşamaması için duruma acilen müdahale etti.



MESKİ ekipleri, merkez Toroslar ilçesinin dağ mahallelerinde yoğun kar yağışı ve fırtına dolayısıyla elektrik dağıtım firmasına ait direklerin devrilmesi sonucu elektrik kesintisi yaşanan ve susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan noktaları belirledi. Ekipler, Cehennem Deresi Terfi İstasyonundan beslenen Gözne, Darısekisi, Bekiralanı, Kepirli, Böğrüeğri, Boztepe ve Soğucak mahallelerinde su pompalarının elektrik kesintisinden kaynaklı çalışmaması nedeniyle jeneratörleri devreye alarak, vatandaşların susuz kalmalarının önüne geçti.



Jeneratörler yardımıyla depolarına su basılan mahalleliler, MESKİ'nin yaptığı çalışmadan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.



"MESKİ ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen titizlikle çalıştı"



MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, yaptığı açıklamada, çalışmayı titizlikle bitirdiklerini söyledi. Karla kaplı arazide yaşayan insanların susuz kalmamaları için aştıkları zorluklara işaret eden Alkaç, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in hizmetlerimizle ilgili tüm taleplerini yerine getirmek için MESKİ Genel Müdürlüğü olarak üzerimize düşen görevleri titizlikle yürütüyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım zorluğu çekilen ve enerji kesintisi yaşanan Cehennem Dere Terfi İstasyonumuza ulaşım sorununu ortadan kaldırıp, bölgedeki mahallelerimizin su kesintisi problemine çözüm getirdik. Çok zorlu doğa koşullarında jeneratörleri çalıştırarak, suyu devreye aldık. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm ekiplerimiz fedakarlık göstererek, zorlukları aşarak çalıştı. MESKİ bünyemizdeki tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte özverili hizmet verme anlayışıyla hareket ediyoruz. Jeneratörlere yakıt ikmallerinin bile zor olduğu bir araziyi ve doğa engelini aşan ekip arkadaşlarımız, büyük bir gayret göstererek, bu zorlu görevi tamamladı. 'Su hayattır' anlayışıyla görev yapan ekiplerimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA