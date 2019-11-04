MESKİ standı Narenciye Festivali'nde ilgi gördü

04.11.2019 17:06

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl 7'incisi düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne katıldı.



Festivalde stant açan MESKİ görevlileri, gelen ziyaretçilere Mersin'in içme suyu, suyun önemi ve tasarruflu su kullanımı hakkında kapsamlı bilgiler verirken, su tasarrufunu anlatan broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vatandaşlara, MESKİ bünyesindeki çalışmaların da tanıtımı yapıldı. 3 gün süren festivalde MESKİ standı önünde Mersin Capoeira Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin sunduğu capoeira dans gösterisi de öğrenciler ve ziyaretçiler tarafından merak ve ilgiyle takip edildi.



MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Mersin'in tanıtımı adına bu ve benzer organizasyonlarda her zaman yer alacaklarını ifade ederek, "Narenciye şehri olarak anılan Mersin'in böyle önemli bir festivale ev sahipliği yapmasını çok anlamlı buluyorum. Biz de MESKİ Genel Müdürlüğü olarak gerek alt yapı çalışmalarına gerekse suyun önemi ve tasarruflu kullanılması için elimizden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. MESKİ standımızı ziyaret eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Alkaç, Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde stantlarına bizzat gelerek ziyaret eden ve desteğini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA