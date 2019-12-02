MESKİ, Berdan Tesislerinde filtre çalışması yaptı

02.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:19

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma ve Havza Koruma Şube Müdürlüğünce, daha kaliteli su sağlamak ve etkin hizmet sunabilmek amacıyla Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde çalışma yapıldığı bildirildi.



Kum filtrelerinde seviyeleri azalmış olan filtre kumlarının tamamlanması için yapılan çalışmalar kapsamında, hızlı kum filtrelerinde seviyeleri azalan filtre kumlarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla nakil işlemlerinin mobil vinç ile yapıldığı ifade edildi.



MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, filtre havuzlarına kum nakil çalışmaları sonrası, Mersinlilere daha kaliteli içme suyunun sağlanmasını amaçladıklarını belirterek, "Yaptığımız incelemeler sonucunda, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde kum nakil işlemlerini mobil vinç vasıtası ile yapmaya karar verdik. Sudaki partiküler maddelerin tutulmasını sağlayan filtre kumlarını 200 ton kapasiteli mobil vinç yardımı ile toplamda 24 adet mevcut olan filtre havuzlarına naklettik. Kum nakil işlemlerimizin tamamlanmasıyla su arıtma veriminin daha da artacağını söyleyebiliriz. Mersin halkımız ve şehir dışından gelen misafirlerimiz musluklarından gönül rahatlığıyla su içebilirler" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA