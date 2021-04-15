Meşhur Velimeşe Bozası artık tescillendi

Terkirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinin meşhur Velimeşe bozası, coğrafi işaret alarak tescillendi.

Terkirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinin meşhur Velimeşe bozası, coğrafi işaret alarak tescillendi.

Coğrafi işaret başvurusu Ergene Kaymakamlığı ve Ergene Belediyesi tarafından yapılan, tüm süreçleri Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Velimeşe Bozası, "mahreç işareti" ile tescil almaya hak kazandı.

18 Haziran 2020'de coğrafi işaret başvurusu yapılan Velimeşe Bozası'nın onay süreci 10 aydan daha kısa sürede tamamlandı. Dönemin Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in destekleri ve Trakya Kalkınma Ajansının çalışmaları ile Velimeşe bozası Tekirdağ'ın coğrafi işareti alan 6. ürünü oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Tekirdağ'ın yükselen değeri Ergene'mizin meşhur Velimeşe bozası artık tescillenmiş bir markadır. Dönemin Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ile birlikte Trakya Kalkınma Ajansına yapmış olduğumuz başvuru ve sonraki süreçte Trakya Kalkınma Ajansının takip ettiği çalışmalar ile Velimeşe bozamızı tescillendirdik. Tabi bu güzel ortak çalışmanın içinde Velimeşe mahalle muhtarımızın da oldukça fazla emekleri var. Velimeşe bozamızın tescillenmesinde, coğrafi işaret alma çalışmalarında yer alan Velimeşe Mahalle muhtarımızın da büyük katkıları oldu. Ergene'nin değerlerinin üzerine değer katmaya hep birlikte devam ediyoruz. Ben bu güzel başarının ortak mimarları olan başta dönemin Ergene Kaymakamı şimdi İzmir Vali Yardımcısı olan Fatih Kızıltoprak'a, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Şahin'e ve Velimeşe Mahalle muhtarımız Mehmet Erkul'a teşekkür ediyorum" dedi.

Velimeşe bozasının ham maddelerinin yulaf, pirinç, darı, arpa, buğday ve mısırdan olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Boza vücuda sıcaklık veren yüksek kalorili bir içecektir. Yüksek kalorisi ile tok tutan boza zengin vitamin ve mineral kaynağıdır. Yüksek protein, yağ ve karbonhidrat içeriğinden dolayı besin değeri yüksektir. Lezzeti kadar içeriği de E, B1, B2, A vitaminleri ve fosfor, demir gibi mineral içeriği ile oldukça sağlıklıdır" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı