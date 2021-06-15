MESAM SEÇİMİNDE YARIŞACAK DEĞİŞİM VE REFORM GRUBU, YÖNETİM KURULU ADAYLARI İLE YEDEK ÜYELERİ TANITTI

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde 30 Haziran'da gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu seçimleri öncesi, MESAM Değişim ve Reform Grubu, yönetim kurulu üye ve yedek üyelerini açıklandı.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde 30 Haziran'da gerçekleştirilecek olan yönetim kurulu seçimleri öncesi, MESAM Değişim ve Reform Grubu, yönetim kurulu üye ve yedek üyelerini açıklandı.

MESAM Değişim ve Reform Grubu Başkan adayı Recep Ergül öncülüğünde yapılan toplantıya MFÖ grubu üyesi Fuat Güner, Coşkun Sabah gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Saygı duruşunun ardından konuşan Recep Ergül, hedeflerini anlattı.

Ardından da Ahmet Koç, Fuat Güner, Coşkun Sabah gibi isimlerin dahil olduğuyönetim kurulu üye ve yedek üyelerini açıkladı. Pandemi nedeniyle 3 kez ertelenen 3 grubun katılacağı seçim, 30 Haziran'da yapılacak.

SEÇİLEN YÖNETİM KURULU HEM YETENEKLİ HEM DE ÇOK ÜRETKEN

MFÖ üyesi Fuat Güner, İnsanların beraber çalışacağı insanlarla birlikte bulunması daha faydalı oluyor. Yoksa herkesin, 'benim de yönetim kuruluna girme hakkım var' diyerek, seçime girip yönetime girmesi işi çözemeyebiliyor. Seçilen yönetim kurulu, İskender Paydaş olsun, Selim Çaldıran olsun hepsi bu konuda hem yetenekli hem de gerçekten çok üretim yapan insanlar diye konuştu

MESAM TARİHİNDE HİÇ TOPLANMAMIŞ BİR KALABALIK GÖRDÜK BUGÜN

MESAM Değişim ve Reform Grubu Başkan Adayı Recep Ergül de 'MESAM son yıllarda olaylarla gündeme geliyordu. MESAM tarihinde kurumsal olarak bile toplanmamış bir kalabalık gördük bugünö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı