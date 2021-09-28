MESAM'ın 'genel kurulda hile' davasında karar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MESAM'ın "genel kurulda hile" davasında karar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MESAM'ın

MESAM'ın 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava karara bağlandı.

MESAM'ın 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, MESAM'ın 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların iptaline hükmetti.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin 2018 yılında yapılan genel kurula hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya MESAM Genel Başkanı seçilen Recep Ergül ile Coşkun Sabah ve Suat Suna'nın da aralarında bulunduğu 40 MESAM üyesi ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"VERECEĞİNİZ KARAR EMSAL BİR KARAR OLACAKTIR"

Duruşmada beyanda bulunan Recep Ergül, "MESAM'ın huzurlu seçimini yaptık. Bu davayı emsal teşkil etmesin diyerek sürdürme kararı aldık. Vereceğiniz kararla divanı yönetenler daha dikkatli olacaklardır. MESAM bu davadan kazançlı çıkacaktır. Üyelerinin daha huzurlu genel kurullar yapabilmesi için divan heyetinin usule aykırı hareket etmemesi gereklidir. Vereceğiniz karar emsal bir karar olacaktır" ifadelerini kullandı.

"KARARIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜKTÜR"

Davanın kabulünü isteyen Suat Suna ise "Divanda çoğunluğu ele geçirenlerin uygulamayı yönlendirdikleri gerçeği karşısında vereceğiniz kararın önemi çok büyüktür" şeklinde konuştu.

Davanın kabulüne karar veren mahkeme, MESAM'ın 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline hükmetti. 2018'deki genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptaline karar veren mahkeme, MESAM'a yeni yönetimin seçilmiş olması nedeniyle, görev verilen geçici yönetim kurulu ile ilgili bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"MAHKEMEYİ YANILTARAK SONUÇ ALDIKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Duruşmanın ardından açıklama yapan MESAM Genel Başkanı seçilen Recep Ergül, "Yaklaşık 3 buçuk yıldır olağanüstü bir hukuk mücadelesinin neticesini geç de olsa aldık. 2018 yılında Sümer Ezgü başkanlığında MESAM Genel Kurulu adete katledilmişti, pek çok usulsüzlük yapılmıştı. Bunu bizler yargıya taşıdık arkadaşlarımızla beraber. Bugün 3 buçuk yıldır süren bir hukuk mücadelesi MESAM'ın lehine sonuçlandı. Davacıların lehine sonuçlandı ama burada MESAM'ın kurumsal kimliği daha güçlü bir şekilde çıktı. Biz adalet geç tecelli etse de, gecikse de sonuçta sığınabileceğimiz tek yer adalettir. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İrem Demir - Sema Demir/İHA)

MESAM'ın genel kurulda hile davasında karar

MESAM'ın genel kurulda hile davasında karar

MESAM'ın genel kurulda hile davasında karar

MESAM'ın genel kurulda hile davasında karar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir Burak Yamantürk
Spor Mario Balotelli Stefan Kuntz Muslera
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Donald Trump Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MESAM'ın 'genel kurulda hile' davasında karar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 15:51:33. #1.11#