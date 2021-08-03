Mesaiye yetişmek isterken aracıyla şarampole uçan şahıs hayatını kaybetti

Balıkesir'de mesaiye gitmek için yola çıkan şahıs, aracıyla şarampole uçtu. İtfaiye ekipleri aracı makasla keserek sürücünün cansız bedenine ulaştı.

Sındırgı'ya mesaiye gitmek için yola çıkan Müslüm Çakır, aracıyla Bigadiç'te şarampole uçtu. Çakır araçta sıkışarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri aracı makasla keserek sürücünün cansız bedenine ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

112 ekibinin yaptığı incelemenin ardından Çakır'ın cenazesi morga kaldırıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, kaza sonrası sosyal medya hesabından üzüntüsünü belirten bir mesaj yayınladı. Kaza ile ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı