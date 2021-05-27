MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren Onur Adıgüzel (23) ile yaralanan 4 kişinin aynı fabrikada çalıştığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren Onur Adıgüzel (23) ile yaralanan 4 kişinin aynı fabrikada çalıştığı öğrenildi. Mesai çıkışı baraja giden 5 arkadaşın, dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Çay ilçesi Tekke Mahallesi, Baraj mevkisinde meydana geldi. Onur Adıgüzel yönetimindeki 45 ZF 867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler güçlükle indikleri uçurumda sürücü Onur Adıgüzel'in cansız bedenine ulaşırken, Cemal Avcı (24), Durmuş Adıgüzel (23), Mehmet Kenç (21) ve Fırat Aydemir (18) ise yaralı olarak çıkarıldı.

Cemal Avcı ve Durmuş Adıgüzel Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, Fırat Aydemir ve Mehmet Kenç ise AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cemal Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Çay'a bağlı Yeşilçiftlik köyündeki bir paketleme tesisinde çalışan 5 arkadaşın, mesai bitimi Çay Barajı'na gittikleri, dönüş yolunda Onur Adıgüzel'in kullandığı otomobilin, mucurlu yolda kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlandığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Onur Adıgüzel'in cenazesinin bugün toprağa verildiği öğrenildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER İlyas Kaan TAYTAKÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı