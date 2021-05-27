MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren Onur Adıgüzel (23) ile yaralanan 4 kişinin aynı fabrikada çalıştığı öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin 100 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada yaşamını yitiren Onur Adıgüzel (23) ile yaralanan 4 kişinin aynı fabrikada çalıştığı öğrenildi. Mesai çıkışı baraja giden 5 arkadaşın, dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Çay ilçesi Tekke Mahallesi, Baraj mevkisinde meydana geldi. Onur Adıgüzel yönetimindeki 45 ZF 867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler güçlükle indikleri uçurumda sürücü Onur Adıgüzel'in cansız bedenine ulaşırken, Cemal Avcı (24), Durmuş Adıgüzel (23), Mehmet Kenç (21) ve Fırat Aydemir (18) ise yaralı olarak çıkarıldı.

Cemal Avcı ve Durmuş Adıgüzel Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, Fırat Aydemir ve Mehmet Kenç ise AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cemal Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Çay'a bağlı Yeşilçiftlik köyündeki bir paketleme tesisinde çalışan 5 arkadaşın, mesai bitimi Çay Barajı'na gittikleri, dönüş yolunda Onur Adıgüzel'in kullandığı otomobilin, mucurlu yolda kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlandığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Onur Adıgüzel'in cenazesinin bugün toprağa verildiği öğrenildi.

DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE

HABER İlyas Kaan TAYTAKÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)-

MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberi | Otomobil 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MESAİ ÇIKIŞI GİTTİKLERİ BARAJDA UÇURUMA YUVARLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 21:00:55. #1.13#

title