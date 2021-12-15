Mesai arkadaşları Karakoç'u son yolculuğuna uğurladı

EFELER, AYDIN (İHA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Efeler Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karakoç (53) için belediye hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Efeler Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karakoç dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karakoç için Efeler Belediyesi hizmet binası önünde tören düzenlendi. Törene Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, birim müdürleri ve belediye personelleri katıldı. Karakoç'un ailesine başsağlığı dileklerini ileten Başkan Atay konuşmasında, "Sabah haberi aldığımda büyük bir şok yaşadım. Ali bey ile kısa bir süreçte birbirimizi tanıma fırsatı bulduk. Onun görev yaptığı süre içerisinde ne kadar insancıl, ne kadar iyi niyetli, ne kadar duygusal bir insan olduğunu gördük. Acımız çok büyük. Allah geride kalanlara sabırlar versin, Allah rahmet eylesin" dedi.

Atay'ın konuşmasının ardından Karakoç için dua edilirken, çalışma arkadaşlarından helallik alındı. Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Umurlu Mahallesi'ne götürülen Karakoç'un naaşı ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bayramyeri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN