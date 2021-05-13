Merzifonluların vazgeçilmezi keşkek geleneğine pandemi engel olamadı
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Merzifonluların vazgeçilmezi keşkek geleneğine pandemi engel olamadı

Merzifonluların vazgeçilmezi keşkek geleneğine pandemi engel olamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bayram sabahlarında keşkek yeme geleneği, korona virüs salgınına rağmen devam etti.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bayram sabahlarında keşkek yeme geleneği, korona virüs salgınına rağmen devam etti.

Coğrafi işaretli Merzifon keşkeği için Merzifon halkı bir gün öncesinden hazırlık yaptı. Çömlekler içine buğday, kırmızı et, nohut, tereyağı ve su konularak ilçedeki fırınlara teslim edildi. Fırıncılar, 3 saat boyunca yakarak yaklaşık 400 dereceye getirilen fırınlara keşkekleri bir gün öncesinden yerleştirerek pişmeye bıraktı. 12 saat boyunca pişen ve kıvamını alan keşkeklerin pişirildiği çömlekler, özenle çıkarılarak araçlara yerleştirildi. Merzifon'da pişmiş keşkekler, tam kapanma nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlara fırıncılar tarafından mahalle mahalle gezilerek evlere ulaştırıldı.

Bir gün önceden gelip keşkek çömleğini bırakan Hüseyin Kayıkcı, "Bayram sabahlarında keşkek ve haşhaşlı çörek yemek, Merzifon'umuzun yıllardır adeti haline gelmiş bir geleneğimizdir. Çömleğimizi arife günü akşamüzeri fırınlara teslim ediyoruz. Bayram sabahında da alıp afiyetle tüketiyoruz" dedi.

"Keşkek olmazsa bayramımızın sevincini hissedemeyiz"

Keşkeğin bayramın burukluğunu giderdiğini kaydeden Merzifon Gıda Maddeleri Odası Başkanı Şenol Aykut, "Keşkek, bayram sabahlarında olmazsa olmazımızdır. Bayramlarda keşkek olmazsa bayramımızın sevincini hissedemeyiz. Malum korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldan beri bayramlarımız buruk geçiyor. İçimizdeki burukluğu keşkekle atacağız. İnşallah kimseyle tokalaşmadan, temas kurmadan evlerimizde telefonlar üzerinden büyüklerimiz, eş-dost ve akrabalarımızla bayramlaşacağız. İnşallah bir an önce pandemiden kurtulur, maskesiz mesafesiz özlediğimiz günlere ve bayramlara kavuşuruz" diye konuştu.

"Çikolata yemekten daha tatlı"

Bayramlarda keşkek yemenin çikolata yemekten daha lezzetli olduğunu söyleyen Tuana Aykut, "Bayramlarda büyüklerimiz camiden gelirken keşkek getirir, keşkek yiyeceğimiz için çok seviniriz. Bayramlarda keşkek yemek çikolata yemekten daha tatlı. Keşkek yemeyi çok seviyorum" dedi.

Bu geleneğin uzun yıllardır devam ettiği aktaran Salih Yener, "Merzifon'da keşkek geleneği yıllardır devam ediyor. Pandemi şartlarında da kaymakamlığımızın izni ile keşkek koymak serbest olduğu için bizde fırınlara keşkeğimizi koyduk. Keşkekleri bayram namazlarından çıkınca kendimiz alıyorduk, salgın nedeniyle bu bayram alamadık. Fırıncılar evlere keşkekleri dağıtıyor, bize de getirdiler. Keşkek geleneğimiz bu bayramda da böyle devam etti. Herkese hayırlı bayramlar" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Merzifonluların vazgeçilmezi keşkek geleneğine pandemi engel olamadı
Merzifonluların vazgeçilmezi keşkek geleneğine pandemi engel olamadı
Merzifonluların vazgeçilmezi keşkek geleneğine pandemi engel olamadı
Merzifonluların vazgeçilmezi keşkek geleneğine pandemi engel olamadı
Merzifonluların vazgeçilmezi keşkek geleneğine pandemi engel olamadı
Merzifonluların vazgeçilmezi keşkek geleneğine pandemi engel olamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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