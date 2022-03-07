Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden "Kadınlar Günü" klibi - Haberler

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Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden "Kadınlar Günü" klibi

İhlas Haber Ajansı, Murat Çelik - Güncel
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Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden "Kadınlar Günü" klibiAMASYA Amasya Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

AMASYA (İHA) - Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden "Kadınlar Günü" klibi

AMASYA Amasya Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatın her alanına kattığı değere vurgu yapıldı. Tamamında Merzifonlu kadınların rol üstlendikleri klipte ayrıca eğitimden sanata, bilimden tarıma kadar birçok alanda toplumun farklı kesimlerinden kadın portreleri ekrana taşındı.

Paylaşımda, "Varlıkları ile hayatımıza değer katan tüm kadınların "Kadınlar Günü" kutlu olsun. Kadınlar Günü için hazırladığımız videomuzu tüm kadınlara armağan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden Kadınlar Günü klibi

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden Kadınlar Günü klibi

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden Kadınlar Günü klibi

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Güncel

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