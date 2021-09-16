Merzifon Kaymakamı Güldoğan görevine başladı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Gürkan Demirkale'nin yerine Merzifon Kaymakamlığına atanan Ali Güldoğan, görevine başladı.

Güldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeyi daha iyi yerlere getirmek için yoğun mesai harcayacaklarını, bu kapsamda yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve benzeri kuruluşlardaki temsilcilerle Merzifon'a en iyi şekilde hizmet etmenin gayretinde olacağını söyledi.

Görevi süresince vatandaş odaklı kamu hizmeti prensibini esas alarak adalet, tarafsızlık, insan haklarına dayalı, ekip ruhu, hakkaniyeti üstün tutan, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışı içinde görev yapacağını anlatan Güldoğan, şunları kaydetti:

"Kadim tarihi, zengin kültürü ve sahip olduğu tüm potansiyeliyle ülkemizin ve ilimizin önemli cazibe merkezlerinden biri olan Merzifon'da halkımıza hizmet etmenin büyük onur olduğunu ve bunun ağır sorumluluğunu üstlenmenin bilinciyle, gelecekte daha yaşanabilir, müreffeh ve daha güzel bir Merzifon için hep birlikte çalışacağız. Başta toplumun huzur ve güveninin sağlanması olmak üzere yaşlılarımıza, engellilerimize, korunmaya muhtaç çocuklarımıza, şehit yakınları ve gazilerimize daha hızlı ve etkin olmak üzere eğitim, sağlık, tarım, sanayi, çevre, turizm ve ticaretin geliştirilmesi hususlarında yoğun bir çaba harcayarak ortak akıl ikliminde çalışacağız."