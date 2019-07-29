Merzifon'da trafik değerlendirme toplantısı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, trafik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale başkanlığında, Kaymakamlıkta organize edilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat ve ilgili kurumların amirleri katıldı.

Kaymakam Demirkale, yaptığı açıklamada, toplantıda ilçe genelinde kazaların önlenmesi için yapılan denetimler ve uygulamalar ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında yürütülen çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Toplantıda, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımının önlenmesi, trafik güvenliği hususunda vatandaşları bilinçlendirme ve bilgilendirme için yapılan çalışmaları da değerlendirdiklerini aktaran Demirkale, trafik hizmetlerinin etkin ve kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda, alınan trafik tedbirlerinin ilçe genelinde fayda analizinin yapılarak gelinen durumun ve alınması gereken ilave tedbirlerin değerlendirilmesi de yapıldı.

Kaynak: AA