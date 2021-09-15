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Merzifon'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel
Merzifon'da İlköğretim Haftası kutlandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yozgat, 2021-2022 eğitim öğretim yılına 13 bin öğrenci, 1200 öğretmenle başlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitim öğretim yılına heyecan, azim sevinç ve Kovid-19 tedbirleri alınarak başladıklarını dile getiren Yozgat, "Bu yıl da salgın tedbirlerini elden bırakmadan etkinliklerimizi icra etmeye çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede salgından kurtulup özlediğimiz, hasretini çektiğimiz sevgili öğrencilerimizle dolu okul ortamına kavuşacağız. Bunu başarabilmenin en önemli noktası da birlikte mücadele etmek ve kurallara uymaktan geçiyor. Lütfen gerekli hassasiyeti gösterelim ve bu salgından bir an önce kurtulalım." dedi.

Törene milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Merzifon'da İlköğretim Haftası kutlandı

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
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