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Ünlü festivalin jürisine seçildi

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Ünlü festivalin jürisine seçildi

Geçtiğimiz yıl, başrolünde oynadığı "Kovan" filmiyle Amerika'nın saygın festivallerinden New York Chelsea Film Festivali'nden en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Meryem Uzerli, bu yıl festivalin jürisine seçildi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 2013 yılından beri düzenlenen New York Chelsea Film Festivali, Kuzey Amerika'nın en iyi 10 film festivalinden biri olarak kabul ediliyor.

Oscar ödüllü senarist ve yönetmen John Patrick Shanley'in başkanlık yapacağı jüride Meryem Uzerli'nin yanı sıra, "House of Cards" gibi ödüllü dizi ve filmlerin yapımcısı Amy J. Kaufman, Oscar adayı yapımcı Sofia Sondervan ve Oscar adayı yazar ve yönetmen Tomer Shushan yer alıyor.

Ünlü festivalin jürisine seçildi

Ünlü festivalin jürisine seçildi

Ünlü festivalin jürisine seçildi

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Haber: Ünlü festivalin jürisine seçildi - Haberler Magazin
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