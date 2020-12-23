Meryem Sevilen kimdir? Demet ve Alişan konuğu Meryem Sevilen kaç yaşında, nereli? Meryem Sevilen şarkıları!

Şarkılarıyla adından söz ettiren Meryem Sevilen hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Meryem Sevilen kimdir? Meryem Sevilen şarkıları! Meryem Sevilen Instagram hesabı nedir?

Meryem Sevilen çıkardığı Kibrit parçasıyla top listelerinden düşmemişti. Televizyon programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Meryem Sevilen hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MERYEM SEVİLEN KİMDİR?

Meyem Sevilen, aslen Diyarbakırlı'dır. Ünlü şarkıcı, mahallede ve okulda söylediği şarkılarla dikkati çekince,çocukken yabancılar tarafından kaçırılmak istendiğini açıklamıştı. Sevilen, açıklamasında, annesinin ve komşuların yardımıyla kurtarıldığını belirtmişti.

Meryem Sevilen, ilaç sektöründe biriktirdiği paralarla kendine albüm yaptığını da açıklamıştı.

MERYEM SEVİLEN INSTAGRAM HESABI

Sesiyle ilgi gören Meryem Sevilen Instagram hesabını meryemsevilenofficial kullanıcı adıyla kullanıyor.

MERYEM SEVİLEN ŞARKILARI

Gözlerin Kal Diyor

Severmiydim Seni

Kibrit

Çat Kapı · 2018

Güneş Ve Kar

Aşkın Varsa Bin Derdin Var

Aşkın Varsa

Diyarım/Lorke/Hayrola/Delocan/Hadi Cida/Şak Şak Şakırdama

Yürüdüm Yavaş Yavaş/Vay Zalim/Yürü Gelin