Merve Mercan olayı nedir? Merve Mercan kimdir, kaç yaşıda vefat etti? Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6, sınıf öğrencisi Merve Mercan 10 Eylül Twitter gündeminde yer aldı. Peki, Merve Mercan kimdir, nereli? Dr. Merve Mercan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

İntern Doktor Merve Mercan, corona virüs nedeniyle yaklaşık 45 gün öncetedavi altına alınmıştı. Tedavinin 5. gününde bağışıklık yetmezliği göstermeye başladı ve 45 günün sonunda yaşamını yitirdi. Merve Mercan kaç yaşında? Doktor Merve Mecan hayatı...

MERVE MERCAN OLAYI NEDİR?

Yaklaşık bir buçuk ay önce koronavirüs testi pozitif çıkan Dr. Merve Mercan, 40 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Tedavinin başlarında Mercan, bağışıklık sistemi yetersizliği yaşamaya başladı. Genç doktorun vefatının üzerine Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy, ''Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve MERCAN'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık ordusu en genç üyelerinden birini, Üniversitemiz saygın bir onur öğrencisini kaybetti. Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

MERVE MERCAN KİMDİR?

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Doktor Merve Mercan corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 26 yaşında olduğu söylenen Mercan'ın, 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedaviye başlandı.

Yatışından yaklaşık 5 gün sonra kendisinde immün yetmezlik (bağışıklık sistemi yetersizliği) olduğu tespit edildi. 40 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası yaşamını yitirdi. Merve fakültenin onur öğrencileri arasındaydı.