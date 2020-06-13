Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar nereli ve kaç yaşında? Merve Dizdar hangi dizilerde oynadı?

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MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmıştır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp. Craft Tiyatro'da devam etmektedir. İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

MERVE DİZDAR'IN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Sezon - Oyun

2010 Çok Yaşa Dünya

2010 - 2011 Bir Tutam Hayat

2011 - 2012 Titus Andronicus

2012 Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar

2013 Bir İnfazın Portresi

2013 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler (Müzikal)

2014 Kuşlar

2017 Yutmak

MERVE DİZDAR'IN FİLMOGRAFİSİ

YılDiziRolKanal

2020 Mucize Doktor Damla Fox

2017 Vatanım Sensin Efsun Kanal D

2017 7Yüz(Büyük Günahlar)Nihal BluTV

2015 Kertenlele İrem Atv

2015 Kırgın Çiçekler İrem Atv Konuk Oyuncu

2014 Beş Kardeş Fatma Kanal D

2015 Çılgın Dersane Üniversitede Astrolog Özge Show TV

2013 Doksanlar Selin Atv

2013 Bir Yastıkta Yeliz Gelin (Konuk Oyuncu) TRT 1

2012 İnsanlar Alemi Konuk Oyuncu

2012 Kavak Yelleri Saliha

MERVE DİZDAR'IN OYNADIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2020 Eltilerin Savaşı Gizem

2019 Bir Aşk İki Hayat

2016 Yok Artık 2

2013 Mandıra Filozofu

2011 Bir Ses Böler Geceyi

MERVE DİZDAR'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

XVII. Direklerarası Seyirci Ödülleri "Küçük Salon Kadın Oyuncu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017[2]

21. Afife Tiyatro Ödülleri - "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" - Yutmak - Craft Tiyatro - 2017[3]