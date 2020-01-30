Evden ayrılan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor

30.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:48

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ailesiyle yaşadığı evden 6 gün önce ayrılan Merve Yıldız'dan (18) bir daha haber alınamadı.

EVE DÖNMEDİ

Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki evinden 25 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde ayrılan Merve Yıldız, gün boyunca dönmedi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Merve Yıldız'ın gidebileceği yerleri araştıran ailesi, herhangi bir ize ulaşamayınca, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen ekipler, Merve Yıldız'ın bulunması için çalışma başlattı.

HENÜZ SONUÇ YOK

6 gündür yapılan çalışmalara rağmen herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Kaynak: DHA