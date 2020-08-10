Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli?

Genç oyuncu Merve Çağıran, Balıkesir'de doğdu ve yaşamının bir kısmı İzmir'de geçti. Yine eğitimini de İzmir'de tamamladı. Tek Türkiye ile ilk kez kamera karşısına geçti. Merve Çağıran boyu, kilosu ve burcu gibi detaylar haberimizde...

Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli?
10.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:10

Merve Çağıran, 2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazandı. TV ekranlarının popüler birçok dizisinde yer alan Çağıran, son olarak Çocuk dizisinde rol aldı. Merve Çağıran sevgilisi kim?

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Çağıran, 10 Kasım 1992 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir'de geçti, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini de İzmir'de tamamladı. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez Tek Türkiye dizisi ile kamera karşısına geçti. Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra adından söz ettirmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer aldı.

Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli?

2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanan Merve Çağıran, Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Çarpışma dizisinde Meral karakterine hayat verdi. Son olarak Çocuk dizisinde boy gösterdi.

Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli?

Merve Çağıran, 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur. Güzel oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile birliktelik yaşıyor.

Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli?

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Sinema Filmi)

2019 - Çocuk (TV Dizisi)

2018 – Çarpışma (Meral) (TV Dizisi)

2018 – Bozkır (Nihal) (İnternet Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (İpek Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ceren) (İnternet Dizisi)

2016 – İkimizin Yerine (Sevil) (Sinema Filmi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Janset) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Başörtülü Kız) (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (TV Dizisi)

2014 – Küçük Gelin (Havin) (TV Dizisi)

2014 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2014 – Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2013 – Şefkat Tepe (Dicle) (TV Dizisi)

2012 – Farklı Desenler (Vicdan) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Ayşegül) (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (TV Dizisi)

İlgili Haberler

Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında, nereli?
Merve Boluğur kimdir? Merve Boluğur kaç yaşında, nereli?
Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli, kaç yaşında? Akın Akınözü boyu, burcu
Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü nereli, kaç yaşında? Akın Akınözü boyu, burcu
Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli?
Umut Evirgen kimdir? Umut Evirgen kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Sağlık
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı 3. Sayfa
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini...
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Dünya
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı 3. Sayfa
Hakkari'de şehit özel harekat polisleri memleketlerine uğurlandı
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Mezarların kazılmış olduğunu gören vatandaşlar şoke oldu
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Kayserispor, teknik direktörlük pozisyonuna Bayram Bektaş'ı getirdi
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Annelerini kurtaran çocuklar aile faciasını engelledi
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Altın haftaya 2.033 seviyesinde başladı
Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Beşiktaş'ın "Bırakmam Seni" kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta ne bekliyor?
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Mehmet Topal Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Otobüs Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli? - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 11:10:46. #1.15#
title