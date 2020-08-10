Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli? Genç oyuncu Merve Çağıran, Balıkesir'de doğdu ve yaşamının bir kısmı İzmir'de geçti. Yine eğitimini de İzmir'de tamamladı. Tek Türkiye ile ilk kez kamera karşısına geçti. Merve Çağıran boyu, kilosu ve burcu gibi detaylar haberimizde...

Merve Çağıran, 2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazandı. TV ekranlarının popüler birçok dizisinde yer alan Çağıran, son olarak Çocuk dizisinde rol aldı. Merve Çağıran sevgilisi kim?

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

Çağıran, 10 Kasım 1992 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir'de geçti, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini de İzmir'de tamamladı. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez Tek Türkiye dizisi ile kamera karşısına geçti. Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra adından söz ettirmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer aldı.

2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanan Merve Çağıran, Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Çarpışma dizisinde Meral karakterine hayat verdi. Son olarak Çocuk dizisinde boy gösterdi.

Merve Çağıran, 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur. Güzel oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile birliktelik yaşıyor.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Sinema Filmi)

2019 - Çocuk (TV Dizisi)

2018 – Çarpışma (Meral) (TV Dizisi)

2018 – Bozkır (Nihal) (İnternet Dizisi)

2017 – Kalp Atışı (İpek Erdem) (TV Dizisi)

2017 – Fi (Ceren) (İnternet Dizisi)

2016 – İkimizin Yerine (Sevil) (Sinema Filmi)

2016 – Aşk Laftan Anlamaz (İpek) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Janset) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Başörtülü Kız) (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak Gelinler (TV Dizisi)

2014 – Küçük Gelin (Havin) (TV Dizisi)

2014 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2014 – Ötesiz İnsanlar (TV Dizisi)

2013 – Nizama Adanmış Ruhlar

2013 – Şefkat Tepe (Dicle) (TV Dizisi)

2012 – Farklı Desenler (Vicdan) (TV Dizisi)

2011 – Elde Var Hayat (Ayşegül) (TV Dizisi)

2010 – Tek Türkiye (TV Dizisi)