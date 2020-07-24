Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Ünlü oyuncu Merve Boluğur yeni bir aşka yelken açtı ve sevgilisiyle ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Merve Boluğur'un yeni aşkının, ünlü oyuncunun hayranı olduğu ve iki yıl boyunca fotoğraflarına övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.

Merve Boluğur'un yeni sevgilisi, ünlü oyuncunun sıkı hayranı çıktı. Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin, iki yıl boyunca güzel oyuncunun fotoğraflarına övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.

Oyuncu Merve Boluğur, yeni sevgilisinin kendisini öperken çektiği bir fotoğrafı dün ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımından kısa bir süre sonra gizemli sevgilisi ise el ele görüntülenen Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilk kez erkek arkadaşının yüzünü gösterdi. Güzel oyuncu paylaşımına da "gerçek" notunu düştü.

MERVE BOLUĞUR'UN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Çiçeği burnunda aşıklar, daha sonra başka fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Ancak Boluğur'un herkesten gizlediği sevgilisinin kim olduğu ise merak konusu oldu. İddiaya göre; Boluğur'un sevgilisinin adı Burak Dayı. Dayı, sanat direktörlüğü yapıyor.

HAYRANI ÇIKTI

Öte yandan, Boluğur'un sevgilisinin, iki yıl boyunca Boluğur'un fotoğraflarına hayran bir şekilde yorum yapması dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Dünyanın en güzel kitap ayracı"

"Gözlerin (bakışların) benim olsun."

"Hiç eksilmesin içimizi ısıtan gülüşleri."

Bu fotoğrafta da yüzük emojisi var.