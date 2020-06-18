Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
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Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur, Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla gezerken görüntülendi. Boluğur'un, makyajsız hali ve sütyensiz tercih ettiği siyah body'si dikkat çekti.

18.06.2020 22:27 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:51

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evden dışarı çıkmayan ve bu süreçte sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla gezerken görüntülendi.

KEYFİ BİR HAYLİ YERİNDEYDİ

İki yıl önce şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra kalbini aşka kapatan Merve Boluğur, geçtiğimiz aylarda Bebek'te görüntülendiği erkek arkadaşıyla bu kez Nişantaşı'nda ortaya çıktı.

Etrafa gülücükler saçan Merve Boluğur'un keyfi bir hayli yerindeydi.

SÜTYENSİZ VE MAKYAJSIZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Rahat tavırları ve sportif giyim tarzıyla dikkat çeken Merve Boluğur makyajsız hali ve sütyensiz tercih ettiği siyah body'si gözlerden kaçmadı.

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

SEVGİLİ KRİTERLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan güzel oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla karşı cinste aradığı özellikleri paylaşmıştı. Boluğur, "Benden büyük olmalı. İdeal fark 5-6 yaş. Karizma şart, zıpır tipleri sevmem. Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp sevmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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