Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı
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Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı

11.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:14

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boluğur'un paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Boluğur'un "Kırmızı" notuyla yaptığı paylaşımına kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum geldi.

Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı

"TEKRAR EVLİLİĞİ DÜŞÜNÜYORUM"

Burak Dayı'dan ayrılıktan sonra meditasyon yapmaya başladığını ifade eden Boluğur, daha derinlerdeki Merve'yi keşfetmek için çalıştığını söylemişti."Tekrar evliliği düşünüyorum" diyen oyuncu, "Bu yaz çok fazla çocuk gördüm ve kumral bütün çocukları yoldum. Aslında çocuk istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 22:14:40. #1.15#
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