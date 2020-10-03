Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
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Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

03.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:37

Son zamanlarda gündemden hiç düşmeyen Merve Boluğur, geçtiğimiz gün iç çamaşırsız giydiği siyah elbisesiyle İstanbul'da görüntülendi. Boluğur'un süper mini elbisesi takipçilerini de ikiye böldü.

Yaz boyunca sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur, bu sefer de giydiği kıyafetlerle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşıyla kafede buluşup bir şeyler için oyuncu, kıyafet tercihiyle dikkat çekti. Derin göğüs dekoltesi ve kırmızı ruju ile dikkatler çeken Merve Boluğur, iç çamaşırı giymediği için tepki çekti.

TAKİPÇİLERİ BEĞENMEDİ

Boluğur'un bazı takipçileri elbiseyi çok beğenirken bazıları da tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar Boluğur için "Elbiseyi ters giymiş", "Bu kadar da dekolte olmaz" ve "Ne yapacağını şaşırdın artık" yorumları yaptı.

Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Haber Yorumları (1)
GARIBAN: Birisi çok güzel olmadığını söylesin artık
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