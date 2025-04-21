Sosyal medya fenomeni Mert Vidinli, CHP'nin boykot listesinde yer alan kahve dükkanı "Espressolab"de kahve içerken paylaştığı sosyal medya paylaşımı sonrasında ünlü iismlerin takipten çıkması tepkisiyle karşılaştı. Peki, Mert Vidinli'yi kimler takipten çıktı?

MERT VİDİNLİ'Yİ KİMLER TAKİPTEN ÇIKTI?

İrem Derici

Berrak Tüzünataç

Özge Özpirinçci

Sinem Ünsal

Doğukan Güngör

Hazal Subaşı

Zeynep Bastık

Demet Evgar

Farah Zeynep Abdullah

Dilan Çiçek Deniz

Burak Berkay Akgül

Aslı Enver

Ezgi Mola

Mert Yazıcıoğlu

Hafsanur Sancaktutan

Deniz Akkaya Mert Vidinli'yi takipten çıktı.

MERT VİDİNLİ KİMDİR?

Mert Vidinli, Türkiye'nin medya, eğlence ve sosyal yaşam dünyasında adından sıkça söz ettiren isimlerinden biridir. 1985 yılında İstanbul'da doğan Vidinli, aslen Ankara kökenlidir. Bürokrasi kökenli bir ailenin çocuğu olan Mert Vidinli, eğitim hayatını turizm alanında tamamlamış ve genç yaşlardan itibaren eğlence sektöründe kariyer yapmaya başlamıştır.

İş hayatına, sektörün önde gelen isimlerinden Emre Ergani'nin işletmelerinde adım atan Vidinli, ardından İzzet Çapa ve Metin Fadıllıoğlu gibi Türkiye'nin önemli işletmecileriyle birlikte çalışma fırsatı bulmuştur. İstanbul'un en popüler mekanlarının işletme süreçlerinde aktif rol alan Vidinli, organizasyon ve mekan yönetimi konularında önemli tecrübeler edinmiştir.

Medya alanında da adını duyuran Mert Vidinli, bir dönem Günaydın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmış ve dijital medya platformlarında içerik üreticisi olarak da faaliyet göstermiştir. Sosyal medyada özellikle mekanlar, sosyal yaşam ve güncel olaylar üzerine yaptığı paylaşımlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış ve 500 binden fazla Instagram takipçisiyle dikkat çekmiştir.