Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
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Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi

17.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:57

Survivor 2020'nin dikkat çeken isimlerinin başında gelen Mert Öcal, sosyal medya hesabından kaslarını göstermek için üstsüz poz verdi. Öcal'ın pozunu gören fenomen Burak Altındağ ise "Edep ya hu" yorumunu yaptı.

Bu zamana kadar birçok projede yer alan Mert Öcal, rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin kadrosundan çıkarak Survivor 2020'ye dahil oldu. Yarışmada her şeye karşı çıkmasıyla herkesi güldüren Öcal, elendikten sonra paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiriyor.

EN DİKKAT ÇEKEN YORUM FENOMENDEN GELDİ

Uzun kullandığı saçlarını kestiren Mert Öcal, son olarak kaslarını göstermek için üstsüz poz verdi. İki pozunu peş peşe paylaşan Öcal'ın fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı. Ünlü isme en dikkat çeken yorum ise sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'dan geldi. Eğlenceli kişiliğiyle tanınan fenomen, Öcal'ın fotoğrafına "Edep ya hu" yorumu yaptı.

Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilgin yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilgin yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Haber Yorumları (3)
MİSAFİR: Burak bu adami kıskanmış heralde,ayni tepkiyi ciplak hezen kadinlara niye vermemis hayret
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VTND: midem bulandı
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BJK: Taninmanin yolu bu galiba Meshur olmanin yolu
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
500
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