Mert Fırat ve İdil Fırat Baş Başa Yemek Yerken Görüntülendi

Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki bir restaurantta görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi, çiftin sık sık gülmesi dikkat çekti. Bu arada her ikisinin soyadının aynı olması ayrı bir tesadüf.

SOYADLARI AYNI

Posta'nın haberine göre; Mert Fırat bir yıldır oyuncu Hande Doğandemir ile birlikteydi. Adı bir ara Star TV'deki 'Ufak Tefek Cinayetler'de oynayan Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusuna karıştı. Bu yüzden kısa bir ayrılık yaşadılar.

TAKİBİ BIRAKTI

Mert Fırat son olarak Hande Doğandemir'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

OYUNCULARLA AŞK YAŞIYOR

İdil Fırat, 2010'da oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2015'te Engin Öztürk ile aşk yaşadı.