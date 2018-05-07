Mert Fırat ve İdil Fırat Baş Başa Yemek Yerken Görüntülendi
Hande Doğandemir'den ayrılan oyuncu Mert Fırat, sosyetik güzel İdil Fırat ile Yeniköy'de baş başa yemek yerken görüntülendi.
Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki bir restaurantta görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi, çiftin sık sık gülmesi dikkat çekti. Bu arada her ikisinin soyadının aynı olması ayrı bir tesadüf.
SOYADLARI AYNI
Posta'nın haberine göre; Mert Fırat bir yıldır oyuncu Hande Doğandemir ile birlikteydi. Adı bir ara Star TV'deki 'Ufak Tefek Cinayetler'de oynayan Gökçe Bahadır ile aşk dedikodusuna karıştı. Bu yüzden kısa bir ayrılık yaşadılar.
TAKİBİ BIRAKTI
Mert Fırat son olarak Hande Doğandemir'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı.
OYUNCULARLA AŞK YAŞIYOR
İdil Fırat, 2010'da oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2015'te Engin Öztürk ile aşk yaşadı.
YORUMLAR (5)
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Ondan buna fırlatCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu nedir yaaa 2 hafta önce de İdil Fırat ile ben yemek yedim belki neden haber olmadı... Alt tarafı yemek yaniCevap Yaz Yayından Kaldır
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Binilmiş bir atCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kızın serisi oyunculardan yana :D sonra topçulara geçerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sadullah Paşa’nın Ondokuzuncu AsırCevap Yaz Yayından Kaldır