Mert Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Mert Fırat'ın kariyeri ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mert Fırat geliyor. Peki, Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mert Fırat'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
Şahabettin Mert Fırat (d. 10 Ocak 1981, Ankara), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mert Fırat'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Mert Fırat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, nerede çalışıyor, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
MERT FIRAT KİMDİR?
Şahabettin Mert Fırat (d. 10 Ocak 1981, Ankara), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Mert Fırat doğum tarihi : 10 Ocak 1981
Mert Fırat kaç yaşında : 40 yaşında
Mert Fırat nereli : Ankara
Mert Fırat mesleği ne : Tiyatro, Sinema ve Dizi oyuncusu
MERT FIRAT'IN HAYATI VE KARİYERİ
Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezundur.
Ankara doğumlu Türk oyuncu Fırat, verdiği bir röportajda kökenlerini ise "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye'den gelme, ötekiler Kafkasya'dan, bir dedem var Kayserili" şeklinde ifade etmiştir.
Fırat, Tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlarda dizilerde de kendini göstermiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2018 yılında Her Şey Seninle Güzel filminde rol almıştır.
2018'de oyuncu İdil Fırat'la hayatını birleştirdi.
MERT FIRAT'IN ROL ALDIĞI FİLMLER
Senaryo:
Bir Varmış Bir Yokmuş (2015)
Atlıkarınca (2010)
Başka Dilde Aşk (2009)
Oyuncu:
İlginç Bazı Olaylar (2021) - Tolgay (Konuk Oyuncu)
Kefaret (2020-2021) - Başkomiser Sinan
Her Şey Seninle Güzel (2018)
Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık
Ufak Tefek Cinayetler (2017-2018) - Serhan Aksak
Yol Ayrımı (2017)
Aşk ve Gurur (2017) - Kenan
Serçe Sarayı (2015) - Kadir
Gece (2014) - Yusuf
Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan
The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi
Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut
İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy
Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur
Unutma Beni İstanbul (2011)
Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç
Dedemin İnsanları (2011) - Hasan
Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol
Beni Unutma (2011) - Sinan
Atlıkarınca (2010) - Erdem
Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler
Başka Dilde Aşk (2009) - Onur
Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin
Hayattan Korkma (2007) - Engin
İşte Benim (2006) - Ali
Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu
Bizim Evin Halleri (2000) - Bora
MERT FIRAT'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Westend - DasDas Sahne 2019
Gece Sempozyumu - 2018
Joseph K. - DasDas Sahne 2017
En Kısa Gecenin Rüyası (2015-) Dimitrius
Parkta Güzel Bir Gün - 2014 - Sınır Muhafızı
Bütün Çılgınlar Sever Beni - 2013 - Janus
Antonius ile Kleopatra - 2012, Oyun Atölyesi) - Ceasar
Testosteron - 2008-2012, Oyun Atölyesi - Tretyn
Hırçın Kız - 2006-2007, Oyun Atölyesi - Tranio
Atları da Vururlar - 2004-2005, Ankara Devlet Tiyatrosu
Palyaço Prens - 2003-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu
Şeyh Bedrettin - 2002-2003, Ankara Devlet Tiyatrosu
Suç ve Ceza - 2001-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu
Hastalık Hastası - 1999-2000, Söder Theatre, İsveç
MERT FIRAT'IN OYNADIĞI REKLAM FİLMLERİ
Türkiye İş Bankası Maximum Kart