Mert Fırat kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Mert Fırat'ın kariyeri ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mert Fırat geliyor. Peki, Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mert Fırat'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Şahabettin Mert Fırat (d. 10 Ocak 1981, Ankara), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mert Fırat'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Mert Fırat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, nerede çalışıyor, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

MERT FIRAT KİMDİR?

Şahabettin Mert Fırat (d. 10 Ocak 1981, Ankara), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Mert Fırat doğum tarihi : 10 Ocak 1981

Mert Fırat kaç yaşında : 40 yaşında

Mert Fırat nereli : Ankara

Mert Fırat mesleği ne : Tiyatro, Sinema ve Dizi oyuncusu

MERT FIRAT'IN HAYATI VE KARİYERİ

Fırat, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünden mezundur.

Ankara doğumlu Türk oyuncu Fırat, verdiği bir röportajda kökenlerini ise "Benim soyumun içinde Arap var, baba tarafı Suriye'den gelme, ötekiler Kafkasya'dan, bir dedem var Kayserili" şeklinde ifade etmiştir.

Fırat, Tiyatro kariyeri ile birlikte çeşitli sinema filmleri ve televizyonlarda dizilerde de kendini göstermiştir. 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle ilk kez televizyonda boy gösteren Fırat, Binbir Gece dizisinde asıl tanınırlığını elde etmiştir. Binbir Gece dizisinden sonra çeşitli yapımlarda yer almış ve Tiyatro kariyerine daha fazla vakit ayırmıştır. Sinemada ise en son 2018 yılında Her Şey Seninle Güzel filminde rol almıştır.

2018'de oyuncu İdil Fırat'la hayatını birleştirdi.

MERT FIRAT'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

Senaryo:

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015)

Atlıkarınca (2010)

Başka Dilde Aşk (2009)

Oyuncu:

İlginç Bazı Olaylar (2021) - Tolgay (Konuk Oyuncu)

Kefaret (2020-2021) - Başkomiser Sinan

Her Şey Seninle Güzel (2018)

Arif V 216 (2018) - Sadri Alışık

Ufak Tefek Cinayetler (2017-2018) - Serhan Aksak

Yol Ayrımı (2017)

Aşk ve Gurur (2017) - Kenan

Serçe Sarayı (2015) - Kadir

Gece (2014) - Yusuf

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015) - Ozan

The Water Diviner (2014) - Ordu Görevlisi

Erkek Tarafı Testosteron (2013) - Tankut

İntikam (2013-2014) - Emre Arsoy

Kelebeğin Rüyası (2013) - Rüştü Onur

Unutma Beni İstanbul (2011)

Devrimden Sonra (2011) - Köylü Genç

Dedemin İnsanları (2011) - Hasan

Bir Ömür Yetmez (2011) - Ali Akyol

Beni Unutma (2011) - Sinan

Atlıkarınca (2010) - Erdem

Kapalıçarşı (2009-2010) - Arda Güler

Başka Dilde Aşk (2009) - Onur

Yersiz Yurtsuz (2007) - Hüseyin

Hayattan Korkma (2007) - Engin

İşte Benim (2006) - Ali

Binbir Gece (2006-2008) - Burak İnceoğlu

Bizim Evin Halleri (2000) - Bora

MERT FIRAT'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Westend - DasDas Sahne 2019

Gece Sempozyumu - 2018

Joseph K. - DasDas Sahne 2017

En Kısa Gecenin Rüyası (2015-) Dimitrius

Parkta Güzel Bir Gün - 2014 - Sınır Muhafızı

Bütün Çılgınlar Sever Beni - 2013 - Janus

Antonius ile Kleopatra - 2012, Oyun Atölyesi) - Ceasar

Testosteron - 2008-2012, Oyun Atölyesi - Tretyn

Hırçın Kız - 2006-2007, Oyun Atölyesi - Tranio

Atları da Vururlar - 2004-2005, Ankara Devlet Tiyatrosu

Palyaço Prens - 2003-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu

Şeyh Bedrettin - 2002-2003, Ankara Devlet Tiyatrosu

Suç ve Ceza - 2001-2004, Ankara Devlet Tiyatrosu

Hastalık Hastası - 1999-2000, Söder Theatre, İsveç

MERT FIRAT'IN OYNADIĞI REKLAM FİLMLERİ

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