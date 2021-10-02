Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor - Haberler
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Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'de çocuk yaşlarda başladığı zanaatını 33 yıldır sürdüren Mustafa Madendağ'ın atölyesinde tasarladığı utlar, yurt içi ve dışında ilgi görüyor.

Mersin'de çocuk yaşlarda başladığı zanaatını 33 yıldır sürdüren Mustafa Madendağ'ın atölyesinde tasarladığı utlar, yurt içi ve dışında ilgi görüyor.

Yenişehir ilçesinde oturan 45 yaşındaki Madendağ, henüz 12 yaşındayken ustalarından öğrendiği ut yapımını kendisine ait atölyede sürdürüyor.

Ut zanaatkarı Madendağ, AA muhabirine, 33 yılının ut sanatıyla geçtiğini belirterek, "Ut sanatında hem yapım hem de icracılık çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Allah'ın bize vermiş olduğu yetenek sayesinde bugünlere geldik." dedi.

El becerilerini geliştirmek için kuyumcu atölyesinde de çalıştığını, birçok usta udiden dersler aldığını ifade eden Madendağ, müşterilerinin yoğun talebini karşılamak için 2010'da eğitmenliği ve müzisyenliği bıraktığını anlattı.

Madendağ, bütün enerjisini yeni utlar tasarlamak için harcadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bir ut yaklaşık 40 günde çalınır hale geliyor. 33 yıllık üretim hayatımda yaptığım 2 bin 300 udun tek tek kaydını tuttum. Avrupa, Amerika, Asya ve Arap ülkelerine ut yapıp gönderdim, göndermeye de devam ediyorum. Müşteriler severek alıp icra ediyor. Türkiye'de ut göndermediğim il kalmadı, bütün illerde ürünüm var. Yurt dışından da en çok talep Almanya, Hollanda, ABD, İngiltere, İsviçre ve Kanada'dan geliyor. Utlar, malzeme seçimi, işçilik ve müşterinin özel isteklerine göre fiyatlandırılıyor ve 5 bin ile 50 bin lira arasında alıcı buluyor."

"Burası benim için atölye değil, bir mabet"

Mesleği öğreteceği çırak bulamadığını söyleyen Madendağ, "Bu çok kıymetli ve özel bir meslek. Bu mesleğin devam etmesini istiyorum. Benden sonra yok olup gitmesin. Bana bir şey olduğunda, bu atölye ve sanat burada kalacak. Burası benim için atölye değil, bir mabet. İşimi bir ibadet gibi görüyorum, burası bana bir ibadethane gibi oldu. Çırak bulamamak beni çok yaralayan bir konu." ifadelerini kullandı.

Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor

Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor

Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor

Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor

Mersinli zanaatkarın yaptığı utlar dünyanın dört bir yanında çalınıyor
AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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