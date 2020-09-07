MERSİN Zihinsel engelli Remzi için evinin önüne kadar asfalt döküldü Zihinsel engelli Remzi için evinin önüne kadar asfalt döküldüMERSİN'in Tarsus ilçesinde evinin önü oldukça engebeli olması nedeniyle yürürken düşen 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Remzi Can Gülal'ın rahat edebilmesi için ekipler gerekli çalışmayı yapıp yola asfalt döktü.

Zihinsel engelli Remzi için evinin önüne kadar asfalt döküldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde evinin önü oldukça engebeli olması nedeniyle yürürken düşen 15 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli Remzi Can Gülal'ın rahat edebilmesi için ekipler gerekli çalışmayı yapıp yola asfalt döktü.

Mersin Büyükşehir ekiplerinin İnköyü Mahallesi'nde yaptığı çalışmalar sırasında, Fatma Gülal, yüzde 70 zihinsel ve aynı zamanda bedensel engeli bulunan oğlu Remzi Can Gülal'ın, Pınaroluk mevkiindeki sokakta yer alan 262 nolu evlerinin önünde oyun oynarken, zeminin kötü olmasından dolayı sürekli düşerek dizlerini yaraladığını belirterek asfalt talebinde bulundu.

Fatma Gülal'nın talebi üzerine Büyükşehir ekipleri, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki sokağın tamamında önce zemin düzenleme ve ıslah çalışması, ardından sıcak asfaltla kaplama çalışması yaptı. Böylece, 6 çocuklu Gülal ailesinin beşinci çocuğu olan Remzi rahatlıkla koşabileceği, sandalyesini koyup oturabileceği sokağa kavuştu.

Anne Fatma Gülal, ricasının karşılık bulacağını tahmin bile edemediğini belirterek yetkililere teşekkür etti. Gülal, "Keşke oğlumun böyle bir sıkıntısı olmasaydı. Fakat sesimizi duyan ve bu çalışmayı gerçekleştiren tüm yetkililere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

İnköy Mahallesi Muhtarı Rasim Güler de, aynı konuyla ilgili olarak iki yıl önce de dilekçe verilmesine rağmen, talebin şimdi yerine getirildiğini belirtti. Güler, "Mersin Büyükşehir ekipleri şu an mahallemizde çalışma yürütürken, yeniden talepte bulunduk. Bizim için çok değerli olan Remzi ve diğer çocuklarımızın rahatlıkla oynayabilmeleri için bu alan asfaltlandı. Duyarlılığından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, Koordinasyon Sorumlumuz Ali Boltaç'a ve asfalt ekibine teşekkür ediyorum. Böyle çocukları korumak lazım. Vahap Başkanımız'ın bu konularda duyarlı olduğunu zaten biliyoruz. Kendisine ve tüm belediye yetkililerine teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA