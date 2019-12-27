Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı
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Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı

Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)3 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDIMersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürdürülen çiftçi Ali Kaçar'ın kaybolduğu anda beraberinde olan 3 arkadaşı, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.

27.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:24

Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)

3 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

'in ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürdürülen çiftçi 'ın kaybolduğu anda beraberinde olan 3 arkadaşı, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü. 3 arkadaş ifadelerinde, kullandıkları aracın arıza yaptığını, bunun üzerine Kaçar'ın yaylaya geri dönmek için yanlarından ayrıldığını söyledi.

Ali Kaçar için arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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: Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı
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