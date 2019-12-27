Mersin yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı
Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)3 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDIMersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürdürülen çiftçi Ali Kaçar'ın kaybolduğu anda beraberinde olan 3 arkadaşı, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü.
Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (2)
3 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI
Mersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda arama çalışmaları sürdürülen çiftçi Ali Kaçar'ın kaybolduğu anda beraberinde olan 3 arkadaşı, ifadelerinin alınması için jandarmaya götürüldü. 3 arkadaş ifadelerinde, kullandıkları aracın arıza yaptığını, bunun üzerine Kaçar'ın yaylaya geri dönmek için yanlarından ayrıldığını söyledi.
Ali Kaçar için arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.